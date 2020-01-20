Совфед может рассмотреть кандидатуру нового генпрокурора 22 января

Совет Федерации может рассмотреть кандидатуру нового генпрокурора России уже в среду, 22 января, заявил первый заместитель главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Владимир Полетаев.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Теоретически мы можем рассмотреть завтра на комитете и послезавтра в Совете Федерации. Скорее всего, так и будет, но мы должны дождаться соответствующего поручения председателя Совета Федерации», — сказал Полетаев.

Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что конституционный комитет Совфеда рассмотрит представление по кандидатуре нового генпрокурора во вторник, 21 января.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Совфеду освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора России в связи с переходом на новую работу. Также президент внёс кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.