Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.

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РИА Новости

Решение принято на совместном заседании комитетов, передаёт ТАСС. 20 января президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Глава государства предложил освободить от соответствующей должности Чайку. Как заявили в верхней палате парламента, Совет Федерации может рассмотреть кандидатуру нового генпрокурора 22 января. Подробнее — в материале RT.