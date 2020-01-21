Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Короткая ссылка
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Решение принято на совместном заседании комитетов, передаёт ТАСС.

20 января президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора.

Глава государства предложил освободить от соответствующей должности Чайку.

Как заявили в верхней палате парламента, Совет Федерации может рассмотреть кандидатуру нового генпрокурора 22 января. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить