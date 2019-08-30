В Госдуму внесли проект о понятии «коррупционное правонарушение»
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Как отмечается, изменения в ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции» вносятся членом Совета Федерации Алексеем Александровым.
Согласно тексту документа, под коррупционным правонарушением предлагается понимать «деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность».
По мнению авторов, закрепление определения будет способствовать совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции.
Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2019 году было выявлено 140 379 коррупционных нарушений.