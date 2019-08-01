Генпрокуратура России рассказала о коррупционных нарушениях в 2019 году

Генеральная прокуратура России назвала число выявленных в 2019 году коррупционных нарушений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы интерактивного форума «Вместе против коррупции».

«Нарушений закона: в 2017 году — 245 635, в 2018 году — 231 115, в 2019 году — 140 379», — говорится в документе.

Отмечается, что за указанные годы в суды направлено множество исков на сумму свыше 40 млрд рублей.

В июне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.