Путин оценил эффективность борьбы с коррупцией

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Путин оценил эффективность борьбы с коррупцией
  • Reuters

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он личную ответственность за случаи масштабной коррупции в стране, Путин сказал: «Во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали».

Российский лидер добавил, что «если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счёт граждан, то мы, во-первых, всегда должны доводить [расследование] до конца, и во-вторых, это надо делать гласно».

«Чиновники вообще и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении, и с них будет всегда особый спрос», — добавил Путин.

На вопрос о том, какая у него была реакция на сообщения о «складированных миллиардах», Путин сказал, что «иногда лучше вслух не произносить (некоторые слова. — RT)».

«Когда узнаёшь о миллиардах, просто нет слов, печатных во всяком случае», — добавил президент России.

При этом он отметил, что число коррупционных преступлений снижается.

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