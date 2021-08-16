Путин поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум

Президент России Владимир Путин поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов.

«Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов», — говорится в указе Путина о Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы.

Доклад о результатах исполнения этого пункта необходимо представить до 15 августа 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее президент подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы.