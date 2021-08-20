Эндокринолог Бахман рассказала о правилах профилактики ожирения

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Врач-эндокринолог Пироговского центра, КДЦ «Арбатский» Ирина Бахман рассказала о трёх простых правилах, которые помогут избежать ожирения.
Эндокринолог Бахман рассказала о правилах профилактики ожирения
  • Pixabay

Прежде всего, нужно проанализировать свой тип питания и образ жизни, рассказала она в беседе с kp.ru.

Так, избежать ожирения поможет, прежде всего, здоровый образ жизни, принципам которого стоит обучать с детства.

Вторым важным пунктом являются физические нагрузки, а третьим — формирование здоровых привычек в питании, в частности, отказ от фастфуда и соусов.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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