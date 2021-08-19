Эксперт Попович рассказала о сложности в разработке лекарства от COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович прокомментировала ситуацию с разработкой лекарства от коронавируса.

В комментарии «Радио 1» она отметила, что в механизме действия коронавирусной инфекции есть ещё много непонятных элементов, а специалисты постоянно открывают новые способы внедрения COVID-19 в организм.

«Человечество открывает всё новые и новые локусы, куда вирус внедряется, всё новые и новые механизмы, с помощью которых он проникает в клетку и прячется от иммунной системы. Поэтому, конечно, нужно ещё значительное время, чтобы понять, как он работает», — пояснила она.

По словам Попович, препараты, которые пациенты с коронавирусом получают сейчас от врачей, не борются с возбудителем болезни — они только замедляют вирус и облегчают общее состояние и борьбу с COVID-19 у инфицированного.

За минувшие сутки в России выявили 21 058 случаев COVID-19, общее число пациентов с коронавирусом составило 6 684 531.

Накануне сообщалось о 20 914 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 713 выздоровевших и 799 летальных исходах.