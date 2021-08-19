Специалист рассказал об ограничении по вакцинации от COVID-19 для живущих с ВИЧ людей

Приступившие к антиретровирусной терапии (АРТ) ВИЧ-инфицированные пациенты могут отложить вакцинацию от COVID-19 на месяц со дня начала терапии, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19... Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих АТР, которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приёма АРТ», — сказал Мазус.

Он отметил, что такой же позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения — ВИЧ-инфицированные должны быть включены в приоритетные группы иммунизации населения от коронавируса.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Роспотребнадзору проработать вопрос о проведении исследований эффективности вакцинации от коронавируса в группе людей, живущих с ВИЧ.

Доклад с итогами исследования должен быть готов до 1 января 2022 года.