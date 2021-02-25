В России изучат эффективность вакцинации от коронавируса у больных ВИЧ

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Роспотребнадзору проработать вопрос о проведении исследований эффективности вакцинации от коронавируса в группе людей, живущих с ВИЧ.

Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ», — цитирует документ ТАСС.

Также ведомствам поручено «при необходимости организовать соответствующие исследования».

Голикова поручила представить доклад об итогах до 1 января 2022 года.

В декабре Голикова рассказала о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России.