Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России.

«Темпы распространения ВИЧ-инфекции в России замедлились», — цитирует ТАСС Голикову.

«При этом это не значит, что мы не выявляем. Ровно наоборот: количество исследований, которые мы проводим, составляет, я по памяти называю, около 43 млн за прошлый год. Я очень надеюсь, что в этом году, несмотря на сложности с пандемией, мы не снизим эти показатели», — сообщила вице-премьер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработках вакцины от ВИЧ в России.

Также главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус сообщил, что иностранные коллеги предложили России принять участие в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ.