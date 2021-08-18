В МИД России назвали цель Запада при раскручивании «дела Навального»

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RT
В МИД России опубликовали заявление в связи с годовщиной «дела Навального», в котором говорится, что данная история раскручивалась западными странами для сдерживания российской стороны и новых нападок на неё.
В МИД России назвали цель Запада при раскручивании «дела Навального»
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Берлин и его союзники не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального... в качестве повода для осуществления в рамках стратегии комплексного сдерживания нашей страны всё новых нападок на нас на площадках различных международных организаций, маскируя их некими «правочеловеческими озабоченностями». Именно в этих целях и было разыграно «дело Навального», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что данная шумиха создаётся искусственно при непосредственном вкладе самой Германии и её союзников.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал, что Россию настораживает позиция технического секретариата организации, который молчит на фоне ситуации с нестыковкой в докладе о ситуации с Навальным.

Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.

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