В МИД России назвали цель Запада при раскручивании «дела Навального»
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Берлин и его союзники не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального... в качестве повода для осуществления в рамках стратегии комплексного сдерживания нашей страны всё новых нападок на нас на площадках различных международных организаций, маскируя их некими «правочеловеческими озабоченностями». Именно в этих целях и было разыграно «дело Навального», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что данная шумиха создаётся искусственно при непосредственном вкладе самой Германии и её союзников.
В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал, что Россию настораживает позиция технического секретариата организации, который молчит на фоне ситуации с нестыковкой в докладе о ситуации с Навальным.
Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.