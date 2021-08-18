В МИД России вновь назвали «дело Навального» провокацией
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации... Навального в Омске — происшествия, возведённого целенаправленными усилиями группы западных государств до уровня международного инцидента», — отмечается в заявлении.
В МИД подчёркивают, что действия властей Германии, а также её союзников за прошедший год говорят о том, что это происшествие было спланированной провокацией против российской стороны.
«Действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, чётко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам», — указали в дипведомстве.
В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал, что Россию настораживает позиция технического секретариата организации, который молчит на фоне ситуации с нестыковкой в докладе о ситуации с Навальным.
Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.