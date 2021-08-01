В СВР заявили, что владеют достоверными данными о ситуации вокруг Навального

Служба внешней разведки частично обладает достоверной информацией о деле Алексея Навального, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Часть правды знаем. Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», — сказал Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Директор СВР рассказал, что за год до событий вокруг Навального Москва получила достоверную и проверенную информацию о том, что в одной из европейских стран прошло совещание с участием спецслужб, НПО и различных правительственных структур.

На мероприятии обсуждался вопрос того, «как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло», отметил Нарышкин.

«На полном серьёзе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно», — отметил директор ведомства.

Он также подтвердил, что когда Навального перевозили в Германию, в его анализах не было свидетельств наличия отправляющих веществ. При этом Нарышкин не исключил, что «если действительно какие-то маркеры были обнаружены», то более реально предположение о том, что «какие-то вещества были внесены в его биологический материал» уже за пределами России.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал, что Россию настораживает позиция технического секретариата организации, который молчит на фоне ситуации с нестыковкой в докладе о ситуации с Навальным.

Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.