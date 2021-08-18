Нутрициолог Савельева назвала вызывающие пищевую зависимость продукты

Cпортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала, к каким продуктам человек может испытывать привыкание.

Практически у каждого человека может развиться зависимость от сахара, поэтому потребление сладкого следует жёстко контролировать, рассказала она в эфире радио Sputnik.

В определённой мере это относится к хлебу и другим мучным изделиям, особенно с содержанием дрожжей, а также к молочным продуктам, уточнила специалист.

«Моё мнение, что молочные продукты хороши только в терапевтических дозах. По причине лактозы, потому что её там много, и по причине того, что они тоже вызывают зависимость, как сахар. В них содержатся опиаты природного происхождения», — объяснила Савельева.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.