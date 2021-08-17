В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года

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Ангелина Шурпина
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года.
В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года
  • РИА Новости

«Всё-таки инфляция пошла чуть-чуть вверх, и ипотека — это тот единственный способ молодым семьям получить возможность приобрести своё жильё», — отметил Рязанский.

Парламентарий отметил, что «демография нас подталкивает к тому, чтобы создавать условия для молодых семей», поэтому он поддерживает продление программы.

По его мнению, создание более льготных условий для приобретения жилья вдвойне выгодно государству, потому что «на эти цели будет работать строительная индустрия».

Ранее российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что «правительство продлевает льготную семейную ипотеку».

В начале июля сообщалось, что правительство России по поручению президента России Владимира Путина продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека».

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