В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года.

«Всё-таки инфляция пошла чуть-чуть вверх, и ипотека — это тот единственный способ молодым семьям получить возможность приобрести своё жильё», — отметил Рязанский.

Парламентарий отметил, что «демография нас подталкивает к тому, чтобы создавать условия для молодых семей», поэтому он поддерживает продление программы.

По его мнению, создание более льготных условий для приобретения жилья вдвойне выгодно государству, потому что «на эти цели будет работать строительная индустрия».

Ранее российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что «правительство продлевает льготную семейную ипотеку».

В начале июля сообщалось, что правительство России по поручению президента России Владимира Путина продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека».