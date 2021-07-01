Правительство утвердило продление льготной ипотеки

Правительство России по поручению президента России Владимира Путина продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

«Купить жильё в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» с 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых», — говорится в сообщении.

При этом максимальная сумма кредита для всех регионов России составит 3 млн рублей при первоначальном взносе не менее 15% от общей стоимости приобретаемого жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам будет возмещать государство.

Для программы семейной ипотеки правительство расширило условия — теперь в ней смогут принять участие семьи с одним ребёнком. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Предельная сумма по кредиту для этой программы будет зависеть от региона. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях пороговая сумма кредита составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.

Президент России Владимир Путин ранее в рамках выступления на ХХ съезде партии «Единая Россия» сообщал, что российские банки заключили договоры по программе льготной ипотеки на сумму более чем 1,5 трлн рублей.

Льготную ипотеку запустили в России в апреле 2020-го — тогда россияне получили возможность оформить жилищный кредит по сниженной ставке в 6,5% годовых.