Банки в России заключили договоры по льготной ипотеке на более чем 1,5 трлн рублей

Банки в России заключили договоры по программе льготной ипотеки на сумму более чем 1,5 трлн рублей.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на ХХ съезде партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

«Банками заключено сейчас договоров более чем на 1,5 трлн рублей, а с учётом того что осуществляется ещё первичный взнос, то больше 2 трлн рублей попадёт в строительную отрасль, в жилищное строительство», — сказал он.

Ранее Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года.

В Счётной палате при этом предложили скорректировать программу, введя ряд ограничений.