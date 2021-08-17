Мишустин сообщил о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года

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Российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что «правительство продлевает льготную семейную ипотеку».
Мишустин сообщил о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года
  • РИА Новости

Он напомнил, что «программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года».

«Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — заявил Мишустин.

В начале июля сообщалось, что правительство России по поручению президента России Владимира Путина продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека».

Также Путин в рамках выступления на ХХ съезде партии «Единая Россия» сообщил, что российские банки заключили договоры по программе льготной ипотеки на сумму более 1,5 трлн рублей.

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