В Госдуме поддержали идею премировать вакцинирующих граждан медработников

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева о премировании медицинского персонала, обеспечивающего массовую вакцинацию населения.
В Госдуме поддержали идею премировать вакцинирующих граждан медработников
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Абсолютно за, полностью согласна с таким мнением. Действительно, те, кто сегодня проводят вакцинацию, находятся в очень сложных условиях. Это не просто большая профессиональная нагрузка, это колоссальный ещё и физический труд, потому что нужно вакцинировать максимально большое количество жителей России, и, на мой взгляд, это то самое, особое выполнение задания, за которое стоит не просто премировать, но и наградить более высокими наградами», — подчеркнула Бессараб.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырёх месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов.

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