Диетолог Панова назвала безопасную для здоровья суточную норму кофе

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Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова объяснила, сколько кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья.
Диетолог Панова назвала безопасную для здоровья суточную норму кофе
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Если у вас нет непереносимости лактозы, можно пить любой кофе, который нравится. Единственное, за чем стоит следить, — это объём, рекомендованный к употреблению. Речь обычно идёт про разрешённые две-три чашки. Но и тут стоит понимать, что имеются в виду европейские чашки объёмом 0,2 л, а не кружки 0,4 л», — сказала специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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