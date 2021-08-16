Учёные назвали симптомы одного из самых агрессивных видов рака

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Учёные Колумбийского университета США заявили, что желтизна кожи и белков глаз может свидетельствовать о развитии ранней стадии рака поджелудочной железы.

Данные исследования опубликованы на сайте ColumbiaSurgery.

Специалисты пришли к выводу, что опухоль может развиваться практически бессимптомно на протяжении многих лет. Это делает заболевание одним из самых опасных, так как люди узнают о нём на последних стадиях.

Помимо желтизны кожи и глазных яблок учёные отмечают и другие симптомы: боли в животе, частую тошноту и диарею. Кроме того, у некоторых пациентов может болеть поясница на протяжении длительного времени и развиться диабет.

В таком случае медики рекомендуют срочно обращаться к врачу, так как ранняя диагностика может предотвратить возможный летальный исход заболевания.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв ранее рассказал о факторах риска развития рака печени. По его словам, связка гепатита и цирроза — это наиболее распространённая история, которая приводит к развитию онкологии.

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