Онколог рассказал о факторах риска развития рака печени

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв рассказал о факторах риска развития рака печени.
Онколог рассказал о факторах риска развития рака печени
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«Факторов риска достаточно много, помимо вирусного гепатита и цирроза. Говорят о повышенных рисках и более тяжёлом течении на фоне приёма алкоголя и курения. Есть определённая связь с длительным, неправильно подобранным приёмом гормональных контрацептивов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, связка гепатита и цирроза — это наиболее распространённая история, которая приводит к развитию именно рака печени.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного уровня холестерина.

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