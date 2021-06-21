Онколог рассказал о факторах риска развития рака печени

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв рассказал о факторах риска развития рака печени.

«Факторов риска достаточно много, помимо вирусного гепатита и цирроза. Говорят о повышенных рисках и более тяжёлом течении на фоне приёма алкоголя и курения. Есть определённая связь с длительным, неправильно подобранным приёмом гормональных контрацептивов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, связка гепатита и цирроза — это наиболее распространённая история, которая приводит к развитию именно рака печени.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного уровня холестерина.