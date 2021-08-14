Адвокат: главврач больницы во Владикавказе отправлен под домашний арест

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Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главного врача больницы в Северной Осетии, где ранее из-за недостатка кислорода умерли 11 человек.
Адвокат: главврач больницы во Владикавказе отправлен под домашний арест
  • РИА Новости

«Назначено два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он не виновен, так как, будучи четыре месяца в должности, принимал меры по налаживанию ситуации», — приводит ТАСС слова адвоката врача Заурбека Бегиева.

Он не исключил, что решение будет обжаловано.

Ранее СК сообщил о задержании главного врача медучреждения.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

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