Адвокат: главврач больницы во Владикавказе отправлен под домашний арест

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главного врача больницы в Северной Осетии, где ранее из-за недостатка кислорода умерли 11 человек.

«Назначено два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он не виновен, так как, будучи четыре месяца в должности, принимал меры по налаживанию ситуации», — приводит ТАСС слова адвоката врача Заурбека Бегиева.

Он не исключил, что решение будет обжаловано.

Ранее СК сообщил о задержании главного врача медучреждения.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.