Адвокат: главврач больницы во Владикавказе отправлен под домашний арест
- РИА Новости
«Назначено два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он не виновен, так как, будучи четыре месяца в должности, принимал меры по налаживанию ситуации», — приводит ТАСС слова адвоката врача Заурбека Бегиева.
Он не исключил, что решение будет обжаловано.
Ранее СК сообщил о задержании главного врача медучреждения.
9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.