Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

Главврач БСМП №1 Игорь Банин сообщил, что пострадавшие при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в стабильно тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести.

«Состояние пациентов... тяжёлое, но стабильное», — передаёт Интерфакс заявление Банина.

Он добавил, что клинический прогноз оптимистичен.

По словам главврача, двое пострадавших в тяжёлом состоянии, у девяти наблюдается состояние средней тяжести.

12 августа произошёл взрыв газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. В Минздраве сообщили, что при взрыве пострадали 19 человек.

Национальный антитеррористический комитет приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва. В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.