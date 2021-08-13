Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

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Главврач БСМП №1 Игорь Банин сообщил, что пострадавшие при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в стабильно тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже
  • РИА Новости

«Состояние пациентов... тяжёлое, но стабильное», — передаёт Интерфакс заявление Банина.

Он добавил, что клинический прогноз оптимистичен. 

По словам главврача, двое пострадавших в тяжёлом состоянии, у девяти наблюдается состояние средней тяжести.

12 августа произошёл взрыв газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. В Минздраве сообщили, что при взрыве пострадали 19 человек.

Национальный антитеррористический комитет приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва. В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.

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