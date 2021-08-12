В СК сообщили о возбуждении дела из-за взрыва в автобусе в Воронеже

Следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом в автобусе в Воронеже.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По факту ЧП с автобусом возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате», — сказала она, не уточнив, по какой статье возбуждено дело.

Ранее СМИ сообщали, что при взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Позднее поступила информация об увеличении числа пострадавших до 14.

В свою очередь, замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования и ездил на дизеле.