Власти Воронежа высказались о взрыве газа в автобусе
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Как сообщает ТАСС, он отметил, что автобус ездил на дизельном топливе.
«Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус», — сказал Захаров.
Также агентство указывает, что губернатор Воронежской области Александр Гусев уже поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа.
«На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщали, что при взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Позднее поступила информация об увеличении числа пострадавших до 14.