Власти Воронежа высказались о взрыве газа в автобусе

Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров высказался о взрыве газа в автобусе, в результате которого пострадали люди.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что автобус ездил на дизельном топливе.

«Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус», — сказал Захаров.

Также агентство указывает, что губернатор Воронежской области Александр Гусев уже поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа.

«На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что при взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Позднее поступила информация об увеличении числа пострадавших до 14.