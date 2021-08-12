Власти Воронежа высказались о взрыве газа в автобусе

Короткая ссылка
Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров высказался о взрыве газа в автобусе, в результате которого пострадали люди.
Власти Воронежа высказались о взрыве газа в автобусе
  • © Telegram-канал «Воронеж №1»

Как сообщает ТАСС, он отметил, что автобус ездил на дизельном топливе. 

«Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус», — сказал Захаров.

Также агентство указывает, что губернатор Воронежской области Александр Гусев уже поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа.

«На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что при взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Позднее поступила информация об увеличении числа пострадавших до 14.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить