Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе возросло до 14

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Замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьёв заявил, что в результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 14 человек.
Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе возросло до 14
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«В настоящее время известно о 14 пострадавших», — сказал он агентству Интерфакс.

Ранее СМИ сообщали о 12 пострадавших. По имеющимся данным, в автобусе произошёл взрыв газового оборудования. 

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