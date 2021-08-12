Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе возросло до 14

Замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьёв заявил, что в результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 14 человек.

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«В настоящее время известно о 14 пострадавших», — сказал он агентству Интерфакс. Ранее СМИ сообщали о 12 пострадавших. По имеющимся данным, в автобусе произошёл взрыв газового оборудования.