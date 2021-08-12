ТАСС: при взрыве газа в маршрутке в Воронеже пострадали 12 человек
При взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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«На данный момент 12 пострадавших», — сообщили в агентству.
Отмечается, что в автобусе произошёл взрыв газового оборудования.
В городской станции скорой помощи заявили, что «12 пострадавших ориентировочно».
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