ТАСС: при взрыве газа в маршрутке в Воронеже пострадали 12 человек

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RT
При взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
ТАСС: при взрыве газа в маршрутке в Воронеже пострадали 12 человек
  • © katherine__t / instagram.com

«На данный момент 12 пострадавших», — сообщили в агентству.

Отмечается, что в автобусе произошёл взрыв газового оборудования. 

В городской станции скорой помощи заявили, что «12 пострадавших ориентировочно».

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