В Минздраве сообщили, что при взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 19 человек

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В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб, уточнили в пресс-службе Минздрава России.
В Минздраве сообщили, что при взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 19 человек
  • РИА Новости

«Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерёг жителей региона от распространения недостоверной информации о версиях взрыва.

Как пишет Life.ru, инцидент произошёл в центре Воронежа — на улице Кольцовской, у ТРЦ «Галерея Чижова», — примерно в 21:00 (время совпадает с московским) рядом с остановкой общественного транспорта.

Возбуждено уголовное дело.

Вице-губернатор города Виталий Шабалатов сообщил, что в качестве одной из версий рассматривается взрыв газового баллона.

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