В Минздраве сообщили, что при взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 19 человек
- РИА Новости
«Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерёг жителей региона от распространения недостоверной информации о версиях взрыва.
Как пишет Life.ru, инцидент произошёл в центре Воронежа — на улице Кольцовской, у ТРЦ «Галерея Чижова», — примерно в 21:00 (время совпадает с московским) рядом с остановкой общественного транспорта.
Возбуждено уголовное дело.
Вице-губернатор города Виталий Шабалатов сообщил, что в качестве одной из версий рассматривается взрыв газового баллона.