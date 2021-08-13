Губернатор Воронежской области предостерёг от распространения фейков о взрыве в автобусе

Короткая ссылка
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерёг жителей региона от распространения недостоверной информации о версиях взрыва в автобусе в Воронеже.

«Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Он также приказал выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи пострадавшим.

Суммы материальной компенсации будут определены позднее.

Ранее национальный антитеррористический комитет (НАК) приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва автобуса в Воронеже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить