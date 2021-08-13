Губернатор Воронежской области предостерёг от распространения фейков о взрыве в автобусе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерёг жителей региона от распространения недостоверной информации о версиях взрыва в автобусе в Воронеже.

«Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Он также приказал выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи пострадавшим.

Суммы материальной компенсации будут определены позднее.

Ранее национальный антитеррористический комитет (НАК) приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва автобуса в Воронеже.