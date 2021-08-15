Юрист рассказал о признаках финансовой пирамиды

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о признаках финансовой пирамиды, а также о том, есть ли возможность вернуть деньги после прекращения её деятельности.

Как отметил Соловьёв, организаторы финансовой пирамиды предлагают потенциальной жертве вложить определённую сумму, гарантируя высокий процент прибыли, а новые участники должны привлечь новых клиентов.

Кроме того, по словам юриста, к числу признаков, характеризующих подобную структуру, относятся оплата высоких процентов тем, кто находится вверху пирамиды, за счёт новоприбывших, яркая и убедительная реклама, крайне маленький жизненный срок «организации».

«Сегодня традиционные для 1990-х и 2000-х годов схемы работы финансовых пирамид сменяются новыми, основанными на достижениях современных информационных технологий. Это «автоматизированные системы генерации прибыли», которые работают «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов». Плюс такие организации имеют подчас международный характер», — пояснил эксперт.

Он добавил, что отличить финансовую пирамиду от иных финансовых институтов возможно, определив источник дохода такой организации.

«У финансовой пирамиды он формируется за счёт привлечения финансовых средств новых вкладчиков. Эти деньги составляют единственный актив организации, как только источник иссякает, всё рушится. Сливки снимают организатор и первые вкладчики. Они, как правило, в курсе дела и в доле, внимательно следят за ситуацией... Кроме того, серьёзные сомнения должны вызвать отсутствие достоверного местоположения организации, структуры с контактами менеджмента, высокие проценты по вложенным средствам, отсутствие соответствующих лицензий и разрешений», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что сооснователи финансовой пирамиды Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее отметила, что от имени зарегистрированной вне России организации с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом «высокоэффективных инвестиционных вложений», в том числе в инструменты фондовых рынков и криптовалюты.