В Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды

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В Ленинском районном суде Перми огласили приговор организатору кредитно-потребительского кооператива «Пермский пельменный дом» Евгению Малышеву. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
В Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, в 2016 году Малышев организовал бизнес по производству и реализации пельменей и других мясных полуфабрикатов.

Предприниматель привлекал деньги горожан на развитие своей деятельности.

«Взятые на себя обязательства не исполнил, а полученные от 198 граждан более 56 млн рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению», — уточняет URA.RU со ссылкой на данные краевой прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет и штрафу в 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, фигурантами которого стали 27 человек.

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