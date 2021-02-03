В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования

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В полиции Краснодара заявили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, фигурантами которого стали 27 человек.
В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

Установлено, что в 2016—2017 годах организованная группа совершила серию преступлений. Обвиняемые умышленно устраивали ДТП, после чего фальсифицировали дела об административных правонарушениях и подавали данные в страховую организацию для возмещения ущерба. Страховая компания потеряла 12 млн рублей.

Как выяснили сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Краснодару, к серии преступлений причастны жители Кубани, Москвы и Адыгеи. Им предъявлено обвинение. Дело передано в суд.

На время следствия 21 фигурант находился под подпиской о невыезде. Ещё шестеро — в федеральном розыске, их уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Московской области задержали трёх подозреваемых в совершении подставных ДТП.

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