Три сооснователя финансовой пирамиды Finiko объявлены в розыск
- РИА Новости
«По Finiko у нас достаточно активная работа ведётся: и по розыску оставшихся трёх подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — цитирует ТАСС Давлетьярова.
В МВД уточняют, что большая работа ведётся в отношении главных рекрутеров финансовой организации.
Также ведётся работа и с другими сотрудниками офиса Finiko.
30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.