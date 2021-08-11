Три сооснователя финансовой пирамиды Finiko объявлены в розыск

Короткая ссылка
Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск, сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.
Три сооснователя финансовой пирамиды Finiko объявлены в розыск
  • РИА Новости

«По Finiko у нас достаточно активная работа ведётся: и по розыску оставшихся трёх подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — цитирует ТАСС Давлетьярова.

В МВД уточняют, что большая работа ведётся в отношении главных рекрутеров финансовой организации.

Также ведётся работа и с другими сотрудниками офиса Finiko.

30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить