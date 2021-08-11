Три сооснователя финансовой пирамиды Finiko объявлены в розыск

Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск, сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

«По Finiko у нас достаточно активная работа ведётся: и по розыску оставшихся трёх подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — цитирует ТАСС Давлетьярова.

В МВД уточняют, что большая работа ведётся в отношении главных рекрутеров финансовой организации.

Также ведётся работа и с другими сотрудниками офиса Finiko.

30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.