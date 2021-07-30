В Казани арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Избрать в отношении Доронина меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2021 года», — сказал судья.

Решение об отправке Доронина под стражу было исполнено по просьбе следствия, так как есть вероятность того, что он может скрыться с учётом двойного гражданства или оказать давление на свидетелей.

Вместе с этим адвокат Доронина запросил для подзащитного избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый не признал своей вины, однако заявил о готовности к «аргументированному диалогу».

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее отметила, что от имени зарегистрированной вне России организации с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом «высокоэффективных инвестиционных вложений», в том числе в инструменты фондовых рынков и криптовалюты.

Доронин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК.