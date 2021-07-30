В Казани арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko

Короткая ссылка
Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.
В Казани арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Избрать в отношении Доронина меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2021 года», — сказал судья.

Решение об отправке Доронина под стражу было исполнено по просьбе следствия, так как есть вероятность того, что он может скрыться с учётом двойного гражданства или оказать давление на свидетелей.

Вместе с этим адвокат Доронина запросил для подзащитного избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый не признал своей вины, однако заявил о готовности к «аргументированному диалогу».

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее отметила, что от имени зарегистрированной вне России организации с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом «высокоэффективных инвестиционных вложений», в том числе в инструменты фондовых рынков и криптовалюты.

Доронин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить