В Татарстане задержан основатель финансовой пирамиды Finiko

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Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Татарстане задержан основатель финансовой пирамиды Finiko
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, задержан один из руководителей компании Finiko», — сказала она.

По словам Волк, от имени этой организации, зарегистрированной за пределами России, с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом «высокоэффективных инвестиционных вложений», в том числе в инструменты фондовых рынков и криптовалюты.

Как отметили в ведомстве, распространялась информация о приёме денег по разным программам, позволяющим ежемесячно выплачивать высокие проценты, однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.

Поступило более сотни заявлений от пострадавших вкладчиков из восьми российских регионов, а также из Казахстана.

По данным источника ТАСС, речь идёт о сооснователе Finiko Кирилле Доронине.

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