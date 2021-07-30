В Татарстане задержан основатель финансовой пирамиды Finiko
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«Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, задержан один из руководителей компании Finiko», — сказала она.
По словам Волк, от имени этой организации, зарегистрированной за пределами России, с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом «высокоэффективных инвестиционных вложений», в том числе в инструменты фондовых рынков и криптовалюты.
Как отметили в ведомстве, распространялась информация о приёме денег по разным программам, позволяющим ежемесячно выплачивать высокие проценты, однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.
Поступило более сотни заявлений от пострадавших вкладчиков из восьми российских регионов, а также из Казахстана.
По данным источника ТАСС, речь идёт о сооснователе Finiko Кирилле Доронине.