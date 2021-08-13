СК опубликовал видео работы криминалистов с места взрыва автобуса в Воронеже

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Следственный комитет России обнародовал кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже.
СК опубликовал видео работы криминалистов с места взрыва автобуса в Воронеже
  • © СУСК по Воронежской области

На видео показана работа отдела криминалистов Главного управления криминалистики СК, проводящих осмотр места происшествия.

На кадрах видно взорвавшийся автобус, осколки стёкол.

12 августа произошёл взрыв газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. В Минздраве сообщили, что при взрыве пострадали 19 человек. Двое погибли.

Национальный антитеррористический комитет приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва. В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.

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