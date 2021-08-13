Число погибших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В БСМП №1 скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким», — написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии.

Как пишет Life.ru, на место трагедии жители принесли цветы, перевязанные траурной ленточкой.

В настоящее время улица, где произошёл взрыв, полностью очищена, общественный транспорт работает.