Трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии

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Трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава России.
Трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Состояние троих оценивается врачами как тяжёлое, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадали 19 человек, один погиб.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 12 августа. Взорвался маршрутный автобус ПАЗ.

Как пишет Life.ru, мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что после ЧП был проверен весь подвижной состав. По его словам, не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего.

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