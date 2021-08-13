Трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Состояние троих оценивается врачами как тяжёлое, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадали 19 человек, один погиб.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 12 августа. Взорвался маршрутный автобус ПАЗ.

Как пишет Life.ru, мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что после ЧП был проверен весь подвижной состав. По его словам, не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего.