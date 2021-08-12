Один человек скончался из-за взрыва в автобусе в Воронеже

Женщина, пострадавшая в результате взрыва в автобусе в Воронеже, скончалась в реанимации.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент здравоохранения Воронежской области.

«Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сказали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что при взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Позднее поступила информация об увеличении числа пострадавших до 14.

В свою очередь, замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования и ездил на дизеле.

По факту взрыва в автобусе было возбуждено уголовное дело.