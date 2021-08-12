В Тверской области выявили 236 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области выявили 236 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что с начала пандемии в области заболели 56 600 жителей. Из медучреждений выписан 48 381 человек, в том числе 278 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки зарегистрировали 50 случаев COVID-19.

Всего в республике с начала пандемии заболели 24 532 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Выздоровели при этом 21 668 человек, в том числе 48 за последние 24 часа.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.