Инфекционист Пшеничная рассказала о борьбе с COVID-19 в России

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Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.
Инфекционист Пшеничная рассказала о борьбе с COVID-19 в России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Жёсткие ограничения, которые были введены на начальном этапе, помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с пандемией: развернуть коечный фонд, нарастить кадровый потенциал, вести работу по созданию вакцин, исследования и регистрацию лекарственных препаратов, разработать диагностические тесты и увеличить их объёмы производства», — заявила Пшеничная.

По её словам, после снятия жёстких ограничений многое было готово, поэтому удалось обойтись без новых локдаунов.

Как отметила эксперт, в настоящее время ситуация относительно стабильная, но о победе над коронавирусом говорить рано.

«Поэтому наша общая задача — не допустить дальнейших мутаций. Чем больше вирус встретит невосприимчивых людей, тем вероятность мутаций ниже», — пояснила она.

Также Пшеничная призвала вакцинироваться и соблюдать меры профилактики.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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