В Удмуртии выявили 212 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Больше всего заболевших — в Ижевске (98). Далее следуют Увинский район, Можга и Шарканский район.
Как отмечается, из медучреждений выписаны 124 жителя.
Вакцинацию прошли 316 462 человека, из них 235 946 получили оба компонента.
Также стало известно, что с 16 августа в Кирове возобновляет работу мобильный пункт вакцинации у цирка.
Он будет открыт ежедневно с 13:00 до 19:00, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт областного правительства.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.