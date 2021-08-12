В Удмуртии выявили 212 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 212 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (98). Далее следуют Увинский район, Можга и Шарканский район.

Как отмечается, из медучреждений выписаны 124 жителя.

Вакцинацию прошли 316 462 человека, из них 235 946 получили оба компонента.

Также стало известно, что с 16 августа в Кирове возобновляет работу мобильный пункт вакцинации у цирка.

Он будет открыт ежедневно с 13:00 до 19:00, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт областного правительства.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.