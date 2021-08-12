СК предъявил обвинение в превышении полномочий двум сотрудникам ИВС в Истре

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Двое сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре обвиняются в превышении должностных полномочий после побега заключённых. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК предъявил обвинение в превышении полномочий двум сотрудникам ИВС в Истре
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«Следователем... предъявлено обвинение двум сотрудникам ИВС ОМВД России по г. Истре. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что один из сотрудников умышленно отключил камеры видеонаблюдения. Кроме того, обвиняемые оставили открытыми двери камер для передачи продуктов питания.

Ранее суд отправил под стражу до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре после побега оттуда пяти заключённых.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Сотрудникам правоохранительных органов на данный момент удалось задержать двоих сбежавших.

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