МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в поимке сбежавшего Мавриди
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«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщении полиции.
Ранее СК подтвердил, что среди сбежавших из ИВС в Истре есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.
В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. Возбуждены уголовные дела. Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы.
Двое сотрудников ИВС задержаны по уголовному делу о превышении полномочий.