МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в поимке сбежавшего Мавриди

МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Накануне мужчина сбежал из ИВС в подмосковной Истре.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщении полиции.

Ранее СК подтвердил, что среди сбежавших из ИВС в Истре есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. Возбуждены уголовные дела. Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы.

Двое сотрудников ИВС задержаны по уголовному делу о превышении полномочий.