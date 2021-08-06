МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в поимке сбежавшего Мавриди

Короткая ссылка
МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Накануне мужчина сбежал из ИВС в подмосковной Истре.
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в поимке сбежавшего Мавриди
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщении полиции.

Ранее СК подтвердил, что среди сбежавших из ИВС в Истре есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. Возбуждены уголовные дела. Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы.

Двое сотрудников ИВС задержаны по уголовному делу о превышении полномочий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить