В Госдуме прокомментировали идею включить срочную военную службу в трудовой стаж

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал проект о включении срочной военной службы в трудовой стаж.

Депутат заявил, что он поддерживает инициативу и объяснил, в чём суть проекта.

«У нас есть возможность льготного выхода на пенсию на два года раньше для тех, у кого стаж работы: у женщин 37 лет, у мужчины — 42 года. Этот стаж не включает не страховые периоды. Вот служба в армии — не страховой период, когда работодатель взнос не платит за работника. Но за службу в армии гражданину начисляется взнос со стороны государства около 2 баллов», — отметил депутат.

Он уточнил, что при назначении пенсии по старости этот срок учитывается, но этот срок не учитывается, когда анализируется стаж для льготного выхода на пенсию.

«Служба срочная в армии — это конституционная обязанность, поэтому мы абсолютно согласны с тем, что этот срок должен быть засчитан в общий стаж страховой для предоставления возможности льготного выхода на пенсию», — добавил Нилов.

Ранее стало известно, что депутаты от фракции «Единой России» и сенаторы внесут в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж.