В ГД внесут проект о включении срочной военной службы в трудовой стаж
- globallookpress.com
Как отмечается, изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».
«Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. «Единая Россия» внесёт сегодня такой законопроект», — цитирует ТАСС Неверова.
По его словам, сейчас россияне имеют право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного времени. При этом у мужчин трудовой стаж должен достигать минимум 42 года, а у женщин — 37 лет, но сами граждане должны быть в возрасте не менее 60 и 55 лет, соответственно.
«Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном», — добавил депутат.
Неверов подчеркнул, что россиянин, отслуживший два года срочной службы в армии и затем работавший без перерыва, к 60 годам «никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почётному долгу — службе Родине».
В марте сенаторы совместно с Министерством труда и социальной защиты России обсудили включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.
Впоследствии правительство России приняло решение об упрощении досрочного выхода на пенсию по ряду профессий: теперь в стаже работы, который даёт такое право, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.