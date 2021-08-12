В ГД внесут проект о включении срочной военной службы в трудовой стаж

Депутаты от фракции «Единой России» и сенаторы внесут в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

Как отмечается, изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

«Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. «Единая Россия» внесёт сегодня такой законопроект», — цитирует ТАСС Неверова.

По его словам, сейчас россияне имеют право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного времени. При этом у мужчин трудовой стаж должен достигать минимум 42 года, а у женщин — 37 лет, но сами граждане должны быть в возрасте не менее 60 и 55 лет, соответственно.

«Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном», — добавил депутат.

Неверов подчеркнул, что россиянин, отслуживший два года срочной службы в армии и затем работавший без перерыва, к 60 годам «никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почётному долгу — службе Родине».

В марте сенаторы совместно с Министерством труда и социальной защиты России обсудили включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Впоследствии правительство России приняло решение об упрощении досрочного выхода на пенсию по ряду профессий: теперь в стаже работы, который даёт такое право, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.