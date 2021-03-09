Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по ряду профессий

Короткая ссылка
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по ряду профессий
  • РИА Новости

«Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Так, теперь в стаже работы, который даёт право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Главное условие — чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Ранее сообщалось, что кабмин прорабатывает вопрос бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить