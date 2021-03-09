Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по ряду профессий

Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Так, теперь в стаже работы, который даёт право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Главное условие — чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Ранее сообщалось, что кабмин прорабатывает вопрос бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам.