В Совфеде сообщили об идее включения срочной службы в стаж для пенсии
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елену Бибикову.
«Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии», — сообщила она.
Она объяснила, что срочная служба не является страховым периодом.
«В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — заявила Бибикова.
Ранее RT сообщал, что депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с предложением изменить порядок досрочного выхода на пенсию для военных, проходящих службу на Крайнем Севере.