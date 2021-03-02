В Совфеде сообщили об идее включения срочной службы в стаж для пенсии

Сенаторы и Министерство труда и социальной защиты России обсуждают включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елену Бибикову.

«Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии», — сообщила она.

Она объяснила, что срочная служба не является страховым периодом.

«В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — заявила Бибикова.

Ранее RT сообщал, что депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с предложением изменить порядок досрочного выхода на пенсию для военных, проходящих службу на Крайнем Севере.